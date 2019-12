Weer geld naar het Muziekgebouw in Eindhoven. ‘We betalen nu samen, dat scheelt’

Honderden Eindhoven­se studenten hebben hopelijk zondag­avond weer internet

15 december EINDHOVEN - Zoals het er nu uitziet, kunnen de studenten die in de studentenwoningen van Vestide wonen aan de Boutenslaan in Eindhoven zondagavond weer internetten. ,,Maar,” benadrukt Bernard Edelenbos van Ittdesk: ,,Dit kunnen we niet met honderd procent zekerheid zeggen. Er is altijd een kans dat een kabel ergens anders nog beschadigd is.”