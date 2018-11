Weer jaar uitstel voor Muziekgebouw Eindhoven

Eindhovense raads- en commissieleden kregen maandagavond in het Muziekgebouw een ‘teleurstellende boodschap’, erkende Bart van de Laak. Hij werd in april benoemd tot interim-directielid om als ‘chef doorbraakplan’ - naast directeur Wim Vringer - een plan te maken waarmee het Muziekgebouw zijn financiële problemen eindelijk het hoofd zou bieden. Maar dat doorbraakplan is er niet. In plaats daarvan zette Van de Laak de raad voor het blok. Hij presenteerde twee toekomstscenario’s waarin het Muziekgebouw voldoet aan de raadseis om tot een sluitende begroting te komen. In het ene zou het Muziekgebouw komend jaar, mede dankzij geld vanuit het rijk, alsnog tot een doorbraakplan komen en een glanzende toekomst tegemoet gaan. Het andere toekomstscenario is gitzwart: hierin worden 18 fulltime banen geschrapt en de helft van de concerten en optredens.