Weer kerstkringloop tegen kanker; Team Lekker Belangrijk zamelt weer geld in

PSV verbijs­terd over gang van zaken bij trip naar Cyprus: Teze en Zahavi uit het vliegtuig gehaald

28 oktober PSV is verbijsterd over de gang van zaken voorafgaand aan het Europa League-duel met Omonia Nicosia. Trainer Roger Schmidt gaf woensdagavond op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Cyprioten aan dat de Eindhovense club niet heeft overwogen om niet te spelen en de handdoek in de ring te gooien. Feit is dat Schmidt door een opeenstapeling van corona-besmettingen en een aantal blessures nu de helft van zijn selectie mist.