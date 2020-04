Weer koeien naar Park Meerland Eindhoven

‘Dit oer-Hollandse sterke ras is uitermate geschikt voor natuurbegrazing, zoals het geval is in Park Meerland', meldt de stichting op de website meerhoven.nl. ‘De Hollandse zomer deert hen absoluut niet.’ In overleg met gemeente en Bewonersvereniging Meerhoven is besloten om deze runderen naar Meerhoven te halen, aldus de stichting. ‘De komende weken worden de poorten van de weides door de gemeente hersteld en wordt de omheining aangepast, zodat er ook kalfjes kunnen meekomen met de moederdieren. Tevens wordt een informatiebord geplaatst. Gemeente en de boer hebben een éénjarige overeenkomst getekend.

Jacobskruiskruid

In juli vorig jaar haalde Adriaans zijn koeien weg uit de wei van Park Meerland. Dat gebeurde nadat een wijkbewoner met de gemeente en de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) had gebeld over het vele Jacobskruiskruid in de wei. Diens zorg dat de dieren dit giftige kruid eten was volgens Adriaans ongegrond. Ook de gemeente verklaarde dat de koeien het niet lekker vinden en dus niet opeten. Maar een en ander was voor Adriaans de druppel die de emmer deed overlopen: volgens hem zouden mensen te pas en te onpas bellen of klagen. Ze zouden ten onrechte menen dat de vier koeien in de wei zielig waren, bijvoorbeeld vanwege het hete zomerweer of het gebrek aan groen in de wei. Adriaans voerde de koeien op vaste tijden bij, maar dat zagen de mensen niet.