Weer maatregel tegen Eindhovense huisarts

Jong PSV wil strijdbaar voor de dag komen tegen De Graafschap

15:09 Jong PSV neemt het maandagavond op De Herdgang op tegen De Graafschap, een van de topploegen in de eerste divisie. Trainer Peter Uneken hoopt dat het beloftenteam strijdbaar voor de dag komt en na de matige prestatie bij MVV de goede lijn weer kan doorzetten. ,,Een wedstrijd tegen De Graafschap is in de eerste divisie een topwedstrijd”, vindt hij.