Weer minder druk in de binnenstad: ‘Het is rustiger op straat, mensen kopen gerichter’

Rustig rondkijken, maar dan wel volgens de regels. Dat kan best, vindt Sigrid de Sligte (43). Samen met dochter Silke (11) staat ze zaterdagochtend even na elf uur in de kinderboekenhoek van Boekhandel Van Piere. ,,We gaan wel sneller terug naar huis dan anders. Dat is jammer”, zegt De Sligte. Dochter Silke is normaal wel drie keer per week in de bieb te vinden: ,,Nu nog maar een keer.”