Weer naar met zijn allen bij elkaar? Diagnostiek voor U test of het wel kan

EINDHOVEN - Diagnostiek voor U is er in deze coronatijd niet alleen voor een baby-echo of bloedonderzoek. Testers van de Eindhovense organisatie zijn nu betrokken bij het landelijke Fieldlab-onderzoek, waaruit moet blijken of er een veilige manier is waarop we straks weer met zijn allen naar theater, voetbalwedstrijd of dancefestival kunnen.

,,Terug naar normaal. Iedereen snakt ernaar. We zijn daarom trots bij te kunnen dragen aan de testevenementen van Fieldlab”, zegt Ellen Frielink, sectormanager Markt & Relaties. Fieldlab organiseert in samenwerking met de overheid verschillende kleinschalige evenementen in Nederland, om te kijken of publiek ‘coronaproof’ naar sportevenementen, concerten en festivals kan. Dit doet de organisatie onder meer door bezoekers twee dagen voor en vijf dagen na een evenement te laten testen op corona. Diagnostiek voor U is één van de laboratoria die hiervoor is ingeschakeld.

Quote Afgelopen weekend was de eerste voetbalwed­strijd met publiek in vijf maanden tijd. Vrijdag testen onze medewer­kers alle 1200 supporters voor een tweede keer.” Ellen Frielink, Diagnostiek voor U

Voor het congres en het optreden van Guido Weijers, eerder deze maand, in het Beatrix Theater in Utrecht, konden bezoekers zich twee keer op de hoofdlocatie van Diagnostiek voor U op de Boschdijk in Eindhoven laten testen. ,,En afgelopen weekend gingen onze medewerkers naar Nijmegen om 1200 voetbalsupporters te testen. Dat was voor de eerste voetbalwedstrijd met publiek in vijf maanden tijd, in dit geval tussen NEC en De Graafschap", zegt Frielink. ,,Vrijdag gaan ze dezelfde supporters voor een tweede maal te testen.”

Experimenten

Is het mogelijk op een veilige manier weer publieksevenementen te houden, ook nu Nederland te maken krijgt met een meer besmettelijke coronavariant? Die vraag staat bij de onderzoeken van Fieldlab centraal. Bezoekers worden twee dagen voor het testevenement getest op corona. Een negatieve testuitslag geeft recht op toegang tot het evenement. Ter plekke worden de bezoekers in verschillende vakken ingedeeld, bubbels genaamd. Elke bubbel heeft eigen regels. Zo hoeft bijvoorbeeld in de ene bubbel niemand een mondkapje op en in de andere bubbel mogen de bezoekers op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar plaatsnemen. Iedereen krijgt een tag met een chip waarmee bewegingen en contacten geregistreerd worden. Vervolgens wordt iedereen vijf dagen na het evenement weer getest op corona, om een indruk te krijgen van het effect van de verschillende maatregelen.

Ziggo Dome

Uit de experimenten moet blijken of zulke bijeenkomsten weer kunnen worden gehouden, zonder dat ze leiden tot een verdere verspreiding van corona. Fieldlab deelt de resultaten met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De komende weken gaat Diagnostiek voor U ook nog bezoekers testen van een dancefeest op 6 maart in de Ziggo Dome en een dancefestival op 13 maart in Walibi Holland.