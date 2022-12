Weer nieuwe eigenaar voor winkelcentrum Kastelenplein Eindhoven; plannen voor ‘make-over’ en woningbouw doorgezet

PROFIEL Een nieuw talent dient zich bij PSV aan: Isaac Babadi (17), die zijn familie en de bijbel koestert

Een jongere garde neemt het heft langzaam maar zeker in handen bij het hoogste jeugdteam van PSV, dat in de Keuken Kampioen Divisie speelt. Maandagavond was de nog maar 17-jarige Isaac Babadi belangrijk voor zijn ploeg, tegen Jong AZ.

8:16