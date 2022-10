Weer nieuwe topman voor verlieslatend Additive Industries uit Eindhoven

Hein Brackel neemt afscheid met lintje

EINDHOVEN - Kinderarts Hein Brackel is vrijdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven tijdens zijn afscheid in het Catharina Ziekenhuis.

1 oktober