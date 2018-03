Weer ongeval op omstreden kruising Wal -Bilderdijklaan

Grote verschillen in financiële positie van gemeenten: sommigen staan er beroerd voor, anderen kunnen wel tegen stootje

8:44 EINDHOVEN/HELMOND - Gemeenten in Zuidoost-Brabant staan er financieel zeer wisselend voor. Vooral Asten kan wel tegen een stootje maar in Gemert-Bakel is het met de financiële fitheid een stuk minder gesteld.