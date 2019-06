Weer ophef over afhandeling problemen klanten Eindhovens gastouderbureau

Blog Stigmama: In de wachtkamer

10:58 Vorige week ging ik met Jongste naar de therapeut. Dat doen we iedere week en ik ga altijd mee naar binnen om te kijken of ik er thuis ook iets mee kan. Voor mij is dat de gewoonste zaak van de wereld maar deze keer wilde ik even geen nieuwe dingen leren. Soms heb ik dat in een moment van moederlijke ongehoorzaamheid.