Weer problemen Eindhoven Airport door code geel: vluchten wijken uit, een geannuleerd

Branden, aanhoudin­gen en een steekpar­tij: dit was de jaarwisse­ling in jouw regio

11:15 In de regio Eindhoven was Oud en Nieuw allesbehalve rustig. Op Stratumseind in Eindhoven raakten twee mannen gewond na een vechtpartij. Een van hen werd zelfs in zijn onderbeen gestoken. Drie mannen werden aangehouden.