Weer staking metaalbedrijven regio Eindhoven: ‘Werkgevers respectloos naar medewerkers’

Natuurbe­graaf­plaats Schoors­veld biedt eeuwige rust; ‘Waar zetten we ons tentje op?’

6 juni HEEZE - Huib van Houtert uit Eindhoven heeft zijn plek al gereserveerd. Naast ‘zijn’ José. Hij is een van de duizend reserveringen bij natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze. Zijn vrouw José heeft er inmiddels al, net als achthonderd anderen, een laatste rustplaats gevonden. In vijf jaar tijd groeide het anonieme naaldbos achter het crematorium uit tot een divers en kleurrijk natuurgebied waar de dood en het leven hand in hand gaan.