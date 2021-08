Weer stapt er een Eindhovense SP’er over, partij verrast en geschokt

Afghanen in Zuid­oost-Bra­bant vrezen het ergste voor hun vaderland: ‘Er is niets over van Afghanis­tan’

11:00 EINDHOVEN - Veel Afghanen uit deze regio volgen via internet alles wat ze maar kunnen vinden over hun geboorteland. Het is een prachtig land, maar de komst van de Taliban voorspelt weinig goeds, denken ze. ,,Er is niets over van Afghanistan. Hoe triest dat ook is.”