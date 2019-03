Weer tik op vingers gemeente Eindhoven om Gloeilampplantsoen

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven moet opnieuw bekijken of eigenaar Atom Zhou drie uitritten mag aanleggen bij het Gloeilampplantsoen op de hoek Beukenlaan-Achtseweg Zuid. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State.

Het is al de tweede keer dat de gemeente ongelijk krijgt in een rechtszaak die Zhou aanspande tegen de gemeente Eindhoven. Eerder moest de gemeente ook toestaan op last van de rechter dat er een hekwerk rond het voormalige Philipsplantsoen gezet mocht worden. Zhou kocht het ongebruikte gebied om er onder meer nieuwbouw voor wonen en werken te zetten, maar de gemeente wil het plantsoen groen houden.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het Gloeilampplantsoen aan de Beukenlaan/Achtseweg Zuid in 1960. Met daar achter de toen nog niet volledig voltooide gebouwen van Strijp-T. © EindhoveninBeeld.com

Het argument dat de gemeente gebruikte om geen vergunning te geven voor twee van de drie uitritten was dat dat te veel schade berokkende aan het plantsoen. Maar de Raad van State stelde vast dat op het moment van aanvragen van de vergunningen het Gloeilampplantsoen de bestemming ‘bedrijventerrein’ had. Het gebied is wel groen, maar een officiële bestemming is dat dus niet.

De gemeente moet nu dus haar huiswerk overdoen. Of dat betekent dat de vergunningen verleend worden, is nog niet duidelijk. Eindhoven beriep zich eerder ook op de verkeersveiligheid. Een besluit over de vergunningen valt later.