Weer twee nieuwe duurzame projecten uitverkoren in Bosrijk, Eindhoven

EINDHOVEN - The New Mess, genoemd naar het voormalige officiershotel en eetzaal van vliegbasis Welschap, en The Oak, naar de houten bouwwijze. Dat zijn de nieuwe projecten van Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jansen De Jong Bouw die gebouwd mogen worden in de buurt Bosrijk in Meerhoven.

De twee Brabantse bedrijven hebben de zogenaamde tender van de gemeente gewonnen voor bouwblok 3, bij het Beatrixkanaal en de Sliffertsestraat in de Eindhovense uitbreidingswijk. Bosrijk wordt in kleine stukjes uitgegeven, steeds aan ontwikkelaars die gekozen worden uit inzendingen. Hier moeten ook de woningen uit de betonprinter komen te staan, waar de gemeente in 2018 goede sier mee maakte, wereldwijd. Sindsdien blijft het echter stil. Vragen hierover kon de gemeente gisteren niet beantwoorden.

Volledig scherm Impressie van The New Mess, het bouwproject van Van Wanrooij Projectontwikkeling, in Bosrijk, Meerhoven in Eindhoven. Het ontwerp is van Inbo Architecten. © Van Wanrooij Projectontwikkeling/Inbo Architecten

Van Wanrooij uit Geffen wil op de plek van de oude ‘mess’ tussen de gespaarde bomen enkele blokken van in totaal achttien duurzame woningen bouwen. The New Mess is vormgegeven volgens het passief-principe: de huizen krijgen grote glazen puien op de zonkant en dikke, dichte muren aan de andere zijden. Daardoor is de isolatie goed en wordt optimaal gebruik gemaakt van de zon. De verder benodigde energie komt van zonnepanelen in het dak.

Arwin van Loon van Van Wanrooij durft nog geen harde planning te geven. Hij verwacht dat de woningen nog dit jaar in de verkoop komen, de bouw zou dan in 2022 kunnen starten. Van Wanrooij werkt hierbij samen met Alba Concepts, Buro Lubbers, DWA en architectenbureau Inbo.

Volledig scherm Impressie van The New Mess, het bouwproject van Van Wanrooij Projectontwikkeling, in Bosrijk, Meerhoven in Eindhoven. Het ontwerp is van Inbo Architecten. © Van Wanrooij Projectontwikkeling/Inbo Architecten

,,Het is leuk om dit soort project te kunnen doen. We zijn vooral bekend van ons werk in uitlegwijken, maar we kunnen ook heel goed maatwerk leveren. Dit duurzaam project is dan ook een soort etalage voor ons", aldus Van Loon. De nieuwbouw zal voor een deel uit hergebruikte materialen bestaan, zoals bakstenen voor de muren en kassenmaterialen voor de wintertuin. ,,Waar die vandaan komen kunnen we nu nog niet zeggen. Het zal een hele uitdaging zijn om die materialen ten tijden van de bouw te vinden.”

The Oak is een project van Janssen de Jong Projectontwikkeling, samen met onder andere FAAM Architecten, Barli Unit-/systeembouw & Decontaminatie units, Merosch en LANDLAB landscape architects. Ook dit is een verzameling houten, circulaire woningen.

Volledig scherm Impressie van The Oak, een bouwproject van Janssen De Jong Ontwikkeling en onder andere FAAM Architecten, voor Bosrijk Meerhoven in Eindhoven. © Janssen De Jong Ontwikkeling/FAAM Architecten

Negen bouwvelden van Bosrijk waren al bebouwd, twaalf anderen werden in deel projecten uitgegeven. Van de meeste velden zijn de ontwikkelaars of particuliere kopers nu bekend. In enkele gevallen is ook al begonnen met de verkoop en de bouw. Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente Eindhoven.