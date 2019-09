Weer twee nieuwe projecten voor Bosrijk in Meerhoven in Eindhoven

EINDHOVEN - En weer zijn twee bijzondere projecten gekozen om gebouwd te worden in de deelwijk Bosrijk in Meerhoven, de grote Eindhovense Vinex-wijk.

In het groene deelgebied - dat op geknipt in kleine stukjes ontwikkeld wordt - mag Kikx Development twintig appartementen bouwen in het project Bosbad. Terwijl Building4you Developments het plan Bostorens met vijf woningen rondom een binnentuin mag gaan ontwikkelen.

Zij hebben de ontwerpwedstrijd van de gemeente Eindhoven gewonnen en mogen ieder een perceel aankopen. Niet alleen de jury was enthousiast over de plannen ook veel bewoners die hun advies uitbrachten, waren dat. De plannen worden nu verder uitgewerkt, waarna in 2020 de bouw zou moeten starten.

Plan Bostorens van Building4you Developments B.V. kan in 2020 gebouwd worden in Bosrijk, Meerhoven in Eindhoven.

Bosrijk wordt opgezet met bebouwing als ‘beelden in een beeldentuin’. De ruimte om de woningen heen is in feite de tuin van de bewoners van Bosrijk.