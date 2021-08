Weer volop fair trade en duurzaamheid op het Ketelhuisplein

Normaal elke derde derde zondag van de maand. Maar vanwege corona was in juli pas de eerste editie van de Feel Good Market. En gisteren was het druk als vanouds op het Ketelhuisplein.

Volledig scherm De Eindhovense Feel Good Market op het Ketelhuisplein. © Rene Manders/DCI Media

Onder de warme zon lopen de bezoekers langs de tientallen kramen op het betonnen plein. Gelukkig bieden de luifels boven de kramen een beetje schaduw. Niet alle kraamhuurders hebben het even druk. Frederik Lips heeft veel bekijks met zijn bluetooth speakers in de vorm van een handtas, jerrycan, benzinepomp of gitaar. Verderop staan verschillende kazen uitgestald. Iedereen loopt er aan voorbij. Maar een half uur later is het andersom.

Corona lijkt ver weg

Corona lijkt ver weg deze zondagmiddag. Tussen de rijen kramen loopt een rood-wit lint, maar daar stap je gemakkelijk overheen. Maar anders dan eerdere jaren is er geen live muziek. Blijkbaar brengt dat mensen te dicht bij elkaar.

De bezoekers kunnen zich als vanouds laten verrassen door een veelzijdig aanbod, vaak met een duurzame en/of fairtrade inslag. Zoals de zeep en shampoo van Koseli. Het Eindhovense bedrijf werkt al zeven jaar samen met boeren in Nepal, biologisch én veganistisch, vertelt ondernemer Benjamin van Ooij. ,,Dit is de eerste keer dat we hier staan en het bevalt ons goed. Het past goed bij onze producten.” Duurzaamheid en eerlijke handel mag wat kosten: een stukje zeep van 80 gram kost 6,95 euro.

Ingeblikte muziek

Aan de andere kant van het plein staat een flinke rij mensen te wachten. Niet vreemd, want op het wagentje lezen we ‘Beleef de Rolls Royce onder de croquetten’. De ervaring leert dat je daarna wel een biertje lust. Geen probleem, het Ketelhuis heeft gezorgd voor een groot terras met parasols. En waar andere jaren een podium voor een band stond opgesteld, klinkt nu ingeblikte muziek uit de luidsprekers.

Niet alle kraamhouders staan er voor hun broodwinning. Suzy van den Aker uit Schijndel heeft een gevarieerd aanbod van gebreide poppen, dito handtassen, metalen onderzetters en sieraden. Ze heeft de stichting Angels for Litttle Angels opgezet. Die zet zich in om de armoede in de townships in de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika te bestrijden. ,,Deze sieraden kopen we van kunstenaars daar en proberen we hier met winst te verkopen. Met die winst kunnen we weer lokale projecten tegen kindermisbruik ondersteunen.” Van den Aker is blij dat ze weer terecht kan op het Ketelhuisplein. Ze heeft geen winkel. ,,Wij verkopen alleen op markten.”

‘Kleurvaste’ batik doeken

Terwijl ze in gesprek raakt met een klant die in Botswana heeft gewoond, is er aan de overkant veel belangstelling bij een dubbele kraam met sieraden en batik omslagdoeken. Of ze kleurvast zijn, wil een vrouw weten. ,,Ja. Maar na twee jaar zien ze er wel wat lichter uit”, is het antwoord.

Quote Het is fijn om er weer eens uit te zijn Lyn en Rob

,,Wij vinden het altijd gezellig om hier rond te lopen”, zegt een vrouw uit de wijk Meerhoven. Maar zij en haar man hebben nog niets gevonden wat ze zouden willen kopen. ,,Ach, het is een leuke fietstocht en het is leuker dan de hele dag thuis zitten.” Ook Lyn en Rob vermaken zich op de markt. ,,Hoewel we waarschijnlijk niet tot de doelgroep behoren”, zegt zij. ,,Het is fijn om er weer eens uit te zijn.”

De meeste kraamhuurders lijken tevreden te zijn met de verkoop. Toch staat de langste rij van wel twintig meter bij ijssalon Intelligentsia in een van de voormalige Philips fabrieken.