Weer zes mannen uit Eindhoven opgepakt na rellen tijdens demonstratie Kick Out Zwarte Piet

PSV wil in zware poule evenaring van negatief record voorkomen

9:41 Voorafgaand aan de huidige Champions League-campagne was al duidelijk dat PSV met FC Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur in een loodzware poule terecht was gekomen. De Eindhovenaren pakte in vijf duels maar één punt en kunnen daar dinsdagavond in Stadio Giuseppe Meazza nog iets aan toevoegen.