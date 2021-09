Weg uit het saaie klaslokaal: leren kan ook creatief zijn, bewijzen Eindhovense ontwerpers en scholieren Sint-Lucas

EINDHOVEN - Leren kan creatief zijn. Maar niet als je stil moet zitten in de klas. ,,Een platte rekensom blijft niet in het geheugen van leerlingen plakken”, zegt Mitchell Jacobs, oprichter van de Eindhovense ontwerpstudio Tast. ,,Het gaat erom dat ze kennis opdoen in de echte wereld.” Hij vertelt vrijdag over nieuwe manieren van leren tijdens een themadag in de Kazerne in Eindhoven.

Studio Tast ontwerpt moderne leermiddelen: denken en doen gaan daarin samen. In het onderwijs draait veel om ‘digitalisering’, helemaal nadat scholieren als gevolg van corona hele dagen achter hun beeldschermen moesten zitten. Studio Tast combineert de computer met fysieke materialen, zoals blokken met symbolen of een tekenrobot. ,,We maken leren tastbaar. Je hoeft niet per se alles te digitaliseren.”

Samenwerking met SintLucas

Samen met docenten en leerlingen van VMBO-opleiding SintLucas in Eindhoven werkte Studio Tast aan een nieuw project, vooral gericht op middelbare scholen en het vervolgonderwijs. Met het programma kunnen scholieren hun creativiteit meten. Het project is gebaseerd op een eigen methode van Studio Tast met de naam ‘Groow’. Dit pakket bestaat uit een online-platform en een houten ‘toolkit’. Daarin zitten bouwstenen met symbolen en woorden als ‘ontdekken’, ‘maken’ en ‘ontwerpen’.

Creativiteit van scholieren stimuleren

Volledig scherm De Kazerne aan de Paradijslaan in Eindhoven is het toneel van de themadagen rondom de afsluiting van het Programma Creatieve Industrie. © Kees Martens/DCI Media Het programma is dankzij de samenwerking met SintLucas uitgebreid met een functie om de creativiteit van scholieren te stimuleren. Nadat ze hun werk digitaal aanleveren, krijgen scholieren via de app meer informatie over hun vaardigheden, zoals creativiteit. ,,Het platform geeft aan of je bijvoorbeeld onderzoekend, ontwerpend of ontdekkend bezig bent geweest”, zegt Jacobs. Een docent kan de leerling met behulp van die gegevens aanmoedigen juist meer aandacht te besteden aan andere kwaliteiten.

Al eerder ontwikkelde onderzoeksorganisatie TNO een instrument, waarmee je kunt meten hoe creatief iemand is. En op welke manier je creativiteit kunt stimuleren. Stichting Cultuur Eindhoven vroeg SintLucas en Studio Tast hier verder in te duiken.

Lang leve leren

Mitchell Jacobs vertelt hier vrijdag 24 september over tijdens een bijeenkomst rond het thema ‘Lang leve leren’. Hij is lid van een panel dat zich buigt over het stimuleren van creativiteit bij kinderen. Op uitnodiging van Cultuur Eindhoven spreken deskundigen tijdens verschillende sessies over de ontwikkeling van creativiteit in de verschillende fases van een mensenleven.

De themadag in de Kazerne aan de Paradijslaan is onderdeel van de afsluiting van het Programma Creatieve Industrie. Hiervoor werd 1,4 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente Eindhoven en het ministerie van OCW. Doel is om cultuureducatie en de creatieve industrie te versterken.

Woensdag 22 september is er een bijeenkomst rond het thema Digitaal Samen-leven. Dan wordt gesproken over het belang van technologie voor de maatschappij.

De themadagen zijn gratis toegankelijk. Informatie over het programma en gratis tickets via https://www.cultuureindhoven.nl/. De bijeenkomsten zijn te volgen via een livestream. In de Kazerne is ook een expositie te zien over het Programma Creatieve Industrie. De tentoonstelling duurt tot en met 3 oktober.