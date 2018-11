Weg weer helemaal vrij op A2 onder Eindhoven na ongeval: zeker halfuur file

Naar het symposium in het BIC: voor het programma, maar ook het gebouw

20:07 EINDHOVEN - De Brainport Industry Campus (BIC), dat enorme gebouw van 65.000 vierkante meter, dat ‘icoon van de maakindustrie’, vlakbij de luchthaven. Er is al zoveel over geschreven en gesproken, dat als er een kans is om eens het gebouw binnen te komen deze meteen wordt gegrepen, ook al is het nog niet helemaal klaar. Meer dan de helft van de ruim 250 deelnemers aan het symposium Fabriek van de Toekomst stak dan ook eerlijk hun hand op toen werd gevraagd of ze misschien voor het gebouw kwamen.