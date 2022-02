Wegdromen in heerlijke ‘zen’ door lichtinstallatie in MU op Strijp-S

EINDHOVEN - Een fel wit licht schiet door de ruimte, het maakt een rondje, een loop en vervolgt z’n weg door de spiralen bogen die kunstig gedrapeerd zijn. Op de achtergrond klinkt een meditatief muziekstuk. Zak weg in een zitzak, dwaal door de lichtflitsen of kijk stiekem door de ramen naar binnen bij MU. De expo Spiraling Into Infinity heeft iets dromerigs, waarvoor je goed moet kijken, luisteren en het liefst écht even de tijd neemt.

De installatie vult de hele expositieruimte met haar veranderende lichtbanen in verschillende kleuren. Door een laagje mist heen, ziet het licht er mysterieus uit. Het is mist zoals je die ook in de kroeg of club ziet. Of bijna niet ziet natuurlijk. Het effect is onmiskenbaar: nevelig, alsof je niet verder kunt kijken dan waar het licht is.

Golvende vormen

Door die nevel heen is zo’n 250 meter aan aluminium buizen (speciaal voor deze expo zó gebogen door een Zwitsers bedrijf) zorgvuldig gevormd en in de ruimte gehangen. Het licht vliegt over de verschillende golvende vormen. Van korte flitsen tot lange lichtlijnen; het komt allemaal voorbij in dit lichtkunstwerk.

Ruim 56.000 LED-lampjes gebruikte het kunstenaarsduo Children of the Light uit Amsterdam. In samenspraak met MU bedachten Christopher Gabriel en Arnout Hulskamp, de mannen die samen het duo vormen, de installatie. Het ontwerp ervan maakten ze in 3D-software die op de TU/e ontwikkeld werd en zo is de cirkel rond in Eindhoven: de lichtstad.

Volledig scherm ‘Spiraling Into Infinity’ - Children of the Light © Gert-Jan van Rooij

Glow?

De associatie met Glow is onvermijdelijk; bewegende lichtjes in een kunstwerk waar veel technisch denkwerk mee gemoeid is. En: juist in het donker komt dit werk het beste tot zijn recht. Maar voor een massaal evenement als Glow zou het niet geschikt zijn, volgens MU-curator Angelique Spaninks. Het is juist de bedoeling dat je rustig gaat zitten en niet met 4.000 mensen tegelijkertijd door de ruimte loopt. Dat zou het werk tenietdoen en dat zou de installatie waarschijnlijk ook niet overleven. De LED-lampjes zijn namelijk met het blote oog te zien. Nee: rust en tijd, dat is nodig bij Spiraling Into Infinity.

Quote De orgelmu­ziek van Jacob Lekkerker­ker neemt je mee op reis langs de lichtjes

Her en der liggen zitzakken gedrapeerd op de grond. Als je daar goed in wegzakt en rustig om je heen kijkt, overvalt het je. Een serene en ontspannen staat van zijn. De orgelmuziek van Jacob Lekkerkerker neemt je mee op reis langs de lichtjes. Die muziek is een soundscape van muziekfragmenten die hij eerder al opnam in een kerk in Düsseldorf. Voor deze expo voegde hij ze samen tot één kalmerend geheel. Als een kronkelende slang volgen de blauwe, witte, paarse, dan weer rode, groene en gele lampjes de muziek. Het voelt bijna meditatief aan om zo te zitten en te kijken. Alleen maar te focussen op dat licht, hoe het voorbij vliegt, rustig kabbelt of intens fel binnenkomt in het donker.

Moment voor jezelf

Volgt het licht het geluid of juist andersom? Hoe langer je kijkt, hoe minder het uitmaakt. De hele lichtshow duurt ruim een half uur, maar het besef van tijd raak je snel kwijt als je achter die lichtjes aanzit. Spiraling into infinity brengt ontspanning in een toch al hectische wereld, waarin we het liefst doorrennen naar een volgende afspraak. Neem een moment voor jezelf en sta even een half uurtje (of een uurtje) stil bij MU. Hang in die zitzak en kom tot rust. Word zen. Het is de moeite waard.

Speciaal voor deze expositie zijn de openingstijden aangepast, omdat het effect het grootst is in het donker. Maandag t/m woensdag: 10u – 18u. Donderdag t/m zondag: 14u – 22u. De expositie loopt nog tot en met 24 april. Meer info: mu.nl