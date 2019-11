Wegen rond Eindhoven Airport moeten over vier jaar klaar zijn

De nieuwe wegenstructuur rondom Eindhoven Airport en Brainport Industries Campus (BIC) moet volgens de huidige planning eind 2023 klaar zijn. De uit te breiden en nieuw aan te leggen verbindingen moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid van het gebied Eindhoven Noordwest, waaronder ook het goederendistributiecentrum (GDC) in Acht valt.

De afgelopen jaren is er al heel wat nieuwe infrastructuur aangelegd, waaronder een extra afslag naar de Randweg Eindhoven ter hoogte van het Novotel. Begin volgend jaar gaan de werkzaamheden de tweede fase in. Een belangrijk onderdeel daarvan is een nieuwe aansluiting op de A58 richting Eindhoven Airport/BIC. Vanaf deze aansluiting -ter hoogte van de Erica in Best- leidt straks een nieuwe weg richting Spottersweg. Deze laatste wordt bovendien doorgetrokken, langs het Beatrixkanaal, naar het Flight Forum/Anthony Fokkerweg. Ook wordt de Spottersweg een stukje opgeschoven, richting het vliegveld.

Nieuw viaduct

Verder komt er een nieuwe weg vanaf de rotonde Mispelhoefstraat/Schakel op het GDC richting Spottersweg. Vrachtverkeer in die richting hoeft dan niet langer meer over de drukbereden Anthony Fokkerweg naar de snelweg. De nieuwe weg gaat straks via een eveneens nieuw te bouwen viaduct -ten noorden van de Oirschotsedijk- onder de Randweg Eindhoven door. Iets verderop gaat de weg via een brug over het beekje de Ekkersrijt en vervolgens over een eveneens nieuwe brug over het Beatrixkanaal.

Volledig scherm De toekomstige wegenstructuur Eindhoven noordwest © Gemeente Eindhoven

In januari start de tweede fase van de omvangrijke infrastructurele ingreep in Eindhoven Noordwest. De gemeente Eindhoven en aannemer Heijmans tekenden hierover onlangs het contract. Met de opdracht aan de wegenbouwer is een bedrag van 21 miljoen euro gemoeid.

De Oirschotsedijk wordt ‘Groene Corridor’ en daarmee ontoegankelijk voor het autoverkeer. Het viaduct onder de randweg wordt straks alleen nog gebruikt door hov-bussen en langzaam verkeer. Fietsers op de Groene Corridor vanuit Eindhoven naar Oirschot hoeven over enkele jaren niet meer voor de verkeerslichten op de kruising met de drukke Anthony Fokkerweg te stoppen. Deze weg tussen Boschdijk en Randweg Eindhoven gaat straks onder de Oirschotsedijk door. De bouw van de ongelijkvloerse kruising staat voor 2023 op het programma. Volgens de gemeente Eindhoven kan dit punt pas aangepakt worden, ná de afsluiting van de Oirschotsedijk voor het autoverkeer.

Volledig scherm Impressie van de nieuwe fietsbrug over de A2/N2, parallel aan de Anthony Fokkerweg © Gemeente Eindhoven