Wegwerpschaar in Catharina Ziekenhuis in Eindhoven: zonde of slim?

EINDHOVEN - Ze moest na een kleine ingreep hechtingen laten verwijderen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Met een klein schaartje en een pincetje waren die in no time verdwenen. Maar wat gebeurt er met dat gereedschap?

,,Ik zag dat ze dat schaartje en pincetje wilden weggooien", zegt de vrouw uit Heeze met nog nauwelijks geluwde verwondering. ,,Ik mocht ze ook meenemen. Hoe kan het toch zijn dat een ziekenhuis wegwerpmateriaal gebruikt? En hoe zit dat met het milieu?"

De verwondering van de patiënte is begrijpelijk, zegt Marieke Ernest. Zij is een van de twee 'DSMH-functionarissen' van het Catharina Ziekenhuis. Die afkorting staat voor Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen. ,,Het kan raar overkomen als wij hulpmiddelen eenmalig gebruiken. Maar er zit wel een verhaal achter." Het begint met een afweging die voor elk medisch hulpmiddel afzonderlijk wordt gemaakt. Wat is de kwaliteit van zorg die daarmee kan worden geleverd en wat is de patiëntveiligheid? ,,De andere factoren die meewegen bij de keuze zijn prijs en milieubelasting."

1,20 euro

Om met de prijs te beginnen: een wegwerpsetje van schaar en pincet voor medisch gebruik is bij marktleider MDS (Medical Disposable Store) te koop vanaf 1,20 euro in kunststof of 3 euro in RVS. Op de materialen staat een merkteken, een cijfer 2 met een streep erdoor, dat aangeeft dat hergebruik niet is toegestaan. Daar staat een gemiddeld prijskaartje tegenover van 6,50 euro dat hangt aan het hele proces van sterilisatie van herbruikbare schaartjes en pincetten. En daar kunnen nog kosten bij komen voor reparatie en onderhoud, stelt MDS.

,,Wegwerp-medische hulpmiddelen zijn vaak goedkoper dan mensen denken. En zeker goedkoper dan het hele proces voor een product dat we wel hergebruiken", bevestigt Ernest. ,,De producten moeten verzameld worden, gereinigd, gesteriliseerd en ingepakt. Daarna moet het weer terug naar de afdeling. Dat zijn aardig wat processtappen voor een product dat we ook als wegwerp kunnen inzetten."

De milieubelasting van wegwerpmaterialen is ook niet altijd groter dan herbruikbare varianten, stelt ze. Schoonmaak en sterilisatie kost immers veel energie.

Voor elke hulpmiddel en voor elke afdeling apart wordt deze afweging gemaakt in nauwe samenspraak met de gebruikers, stelt Ernest. Zo worden op de spoedpost uitsluitend herbruikbare hulpmiddelen gebruikt. Dat geldt ook voor verschillende poli's. Maar bij dermatologie is de keuze wel gevallen op schaartjes en pincetjes die maar eenmalig gebruikt mogen worden.