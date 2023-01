Weinig animo op Eindhovense scholen voor desinfectielampen, kosten zijn ondanks gemeentesubsidie hoog

Dik veertig bomen in Plataan­buurt gekapt: laatste fase vernieu­wing Philips­dorp

EINDHOVEN - Jarenlang bepaalden grote bomen in de Plataanbuurt in het Eindhovense Philipsdorp het straatbeeld. Maar dat is de afgelopen dagen drastisch veranderd na het rooien van in totaal 42 exemplaren.

12 januari