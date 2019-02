Weinig animo taxichauffeurs Eindhoven voor demonstratie tegen Uber

Na een tussenstop in Rotterdam, waar een groot aantal collega-bedrijven zich al had verzameld, zijn de taxirijders in kolonne onderweg naar het Malieveld in Den Haag. Ook vanuit Amsterdam zijn de taxi's -met een slakkegangetje over de snelweg- onderweg naar Den Haag. “Het is goed geregeld. We worden begeleid door een politie-escorte", laten Milano Sarraf en zijn zakelijk partner Yntze van Hoek weten. ,,Een rijstrook wordt vrijgehouden zodat het verkeer ons voorbij kan.”

Groot is de teleurstelling bij Sarraf, eigenaar van taxibedrijf Persian Deluxe Taxi, over de tegenvallende actiebereidheid onder de Eindhovense collega's. Hij voelt zich 'in de steek gelaten'. ,,De afgelopen tijd hebben we heel veel moeite gedaan om hen te mobiliseren", vertelt Van Hoek. ,,We hebben flyers uitgedeeld bij het station en iedereen was enthousiast. Uiteindelijk hebben ze ons allemaal laten zitten en pakken ze nu de ritten die wij niet kunnen rijden.”

Carnaval

Uber is vooral in Amsterdam en Rotterdam actief. Het probleem met jonge, onervaren en roekeloze chauffeurs die vaak betrokken raken bij aanrijdingen waardoor de verzekeringsmaatschappijen hun premies voor taxi's verhogen of hen zelfs weigeren als klant, speelt vooral in de Randstad. De taxibedrijven maken zich ook boos over oneerlijke concurrentie: Uber is vaak stukken goedkoper dan een reguliere taxi. Van Hoek: ,,De hoge verzekeringspremies zijn een landelijk probleem. Bovendien is Uber ook heel actief in Eindhoven, vooral 's avonds en straks tijdens carnaval.”

Taxichauffeur Karin van Rooij uit Eindhoven: “Uber moet gewoon weg uit Nederland. Wij hebben heel veel last van oneerlijke concurrentie, óók in Eindhoven. Die Uberchaufferus zijn vaak jonge, onervaren gasten die heel lange dagen maken om maar een paar centen te kunnen verdienen. Van elk tientje dat zij van de klant ontvangen, moeten ze dertig procent aan Uber afstaan. Doordat ze niet goed uitgerust zijn, zijn ze een gevaar op weg.”