Weinig animo voor bod Luxaflex-miljardair: beursexit Hunter Douglas onzeker

Baas van Nuenens ‘overslag­punt voor drugschemi­ca­liën’ weet van niks maar hoort eis van drie jaar cel

2 juni DEN BOSCH - De Eindhovenaar zegt geen boe of bah in de rechtszaal, maar daar kan de officier van justitie niet mee zitten. Zonder blikken of blozen eist hij drie jaar cel, en veertig mille boete. De man zou het brein zijn van een overslagpunt in Nuenen waar grondstoffen voor drugs vanuit Duitsland binnenkwamen en dan verder werden verdeeld.