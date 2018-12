Weinig animo voor Eindhovense demonstratie gele hesjes

EINDHOVEN – In Eindhoven demonstreerden zaterdagmiddag enkele tientallen ‘gele hesjes’. Het protest startte rond 13.00 uur op het Stadhuisplein en voerde door het stadscentrum richting 18 Septemberplein, terwijl er ‘Weg met Rutte’ en ‘Power to the people’ werd geroepen.

Met de demonstratie werd gehoor gegeven aan een oproep via de facebookgroep Gelehesjes.nl. Hierop werden mensen gevraagd aan te sluiten bij de demonstraties die zaterdag in elf Nederlandse steden plaatsvonden. Animo om te betogen ontbrak blijkbaar nogal, want in alle steden was de opkomst beperkt, alleen Amsterdam en Rotterdam hadden een opkomst van zo’n 200 demonstranten.

De betogingen zijn over komen waaien uit Frankrijk. Daar wordt vooral in Parijs geprotesteerd tegen de groter wordende kloof tussen arm en rijk, de brandstofprijzen en president Macron. Maar in tegenstelling tot de demonstraties in Frankrijk waar de opkomst vele malen groter is en de felle protesten steeds ontaarden in geweld en arrestaties, verliepen de protestmarsen in Nederland zonder misstanden.

De Nederlandse protestbeweging richt zich tegen de regering Mark Rutte III, die volgens de ‘gele hesjes’ moet aftreden. Verder pleit de groep onder meer voor betaalbare zorg, toegankelijk onderwijs, armoedebestrijding en de aanpak van onrecht. Een apart punt is het protest tegen het ‘Marrakechpact’ waar maandag 10 en dinsdag 11 december op een topconferentie in Marrakesh door de lidstaten van de VN over gestemd moet worden. Het pact (feitelijk een samenwerkingsovereenkomst) is gericht op het werken aan een gezamenlijke oplossing voor het migratieprobleem in het Westen. Zo staan in het pact de rechten van migranten en de omgang met migranten beschreven. De bedoeling van het pact is om de migratie op een ordelijke manier te laten verlopen.