Weinig filekans bij nieuwe Eindhovense milieustraat

EINDHOVEN - In de nieuwe Eindhovense milieustraat in Acht is volop gebruik gemaakt van gerecycled materiaal en hij is gebouwd op een plek waar vroeger een vuilstortplaats was.

Inderdaad, het is een flink eind rijden vanuit het centrum van Eindhoven naar de nieuwe milieustraat in Acht. Maar de kans dat er daar een file voor de poort staat, is een stuk kleiner dan tot afgelopen zaterdag het geval was bij de nu gesloten milieustraat aan de Gabriel Metsulaan.

En als er al een file staat aan de Achtseweg-Noord nummer 41, dan zorgt die opstopping in ieder geval niet voor overlast voor voorbij rijdend verkeer. En niet alleen omdat er voor de ingang van de nieuwe milieustraat plek is is voor pak ‘em beet zo’n honderd auto's. Nee, voorbijgaand verkeer in deze uithoek van Eindhoven - tegen de snelwegen A2 en A50 aan - dat is er simpelweg niet.

Op slot

De oude milieustraat aan de Metsulaan in het centrum van de stad kon zaterdag aan het einde van de middag voorgoed op slot omdat maandag de nieuwe milieustraat om een uur precies voor het publiek open ging. Tot zichtbaar plezier van directie en medewerkers van Cure, de Eindhovense afvalinzamelaar. Want die konden daarmee een punt zetten achter een tijdrovend project.

,,Het heeft bij elkaar drie jaar geduurd, van de eerste schetsen op de tekentafel tot de uiteindelijke realisatie", vertelt projectleider Sanjo Lehmann van Cure, voorafgaand aan de officiële opening door de Eindhovense wethouder Rik Thijs (GroenLinks) van milieu. De kosten: zo'n drie miljoen euro.

Bordes

De nieuwe milieustraat is ruim van opzet, en kent twee rijroutes zodat de doorstroming een stuk beter is dan die aan de Metsulaan was. En niet alleen dat: er is op meer manieren aan de efficiency gedacht. Zo staan de afvalcontainers tegen een bordes aan, zodat het afval vrijwel rechtstreeks vanuit achterklep of de aanhanger kan worden gestort.

Bovendien is er volop gewerkt met gerecycled materiaal: op de bodem liggen tweedehands klinkers, het beheerdersgebouw is aan de buitenkant afgewerkt met hout afkomstig van pallets. En het gebouw zelf is geïsoleerd met oude spijkerbroeken en matrassen. Keurig weggewerkt achter hergebruikt plaatmateriaal.

,,Zo laten we zien dat afval geen restproduct is maar heel goed kan worden hergebruikt", zegt Cure-directeur Frans van Strijp met een even brede als tevreden lach op zijn gezicht. Naast de milieustraat komt het nieuwe hoofdkantoor van Cure en ook in dat gebouw wordt oud materiaal hergebruikt. Dat pand moet in de herfst klaar zijn.

Dikke laag afval

Om het plaatje compleet te maken: de milieustraat is aangelegd op een plek die in de jaren zestig en zeventig in gebruik was als stortplaats. ,,Hieronder ligt een vier tot zes meter dikke laag afval", aldus Lehmann.

Voorlopig blijft de milieustraat de vertrouwde openingstijden hanteren. Maar de bedoeling is wel dat die begin volgend jaar fors worden verruimd. Directeur Van Strijp: ,,We denken zelfs aan een zondagopenstelling.”