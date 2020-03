Weinig leerlingen voortgezet onderwijs maken gebruik van opvang op school

Op het Varendonck College in Asten, IVO-Deurne en het Eckartcollege in Eindhoven meldde zelfs geen enkele leerling zich. „We hadden een heel plan opgesteld”, vertelt rector Claire Arts van het Eckartcollege. „Brugklassers in dit lokaal, tweedeklassers daar. Maar uiteindelijk kwam er geen enkele leerling.”