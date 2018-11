Weinig schot in zaak 85-jarige mishandelde vrouw uit Eindhoven, 17 camerabeelden geven ‘nog geen succes’

EINDHOVEN - Een week na de gewelddadige straatroof van de 85-jarige vrouw op het Cassandraplein in Eindhoven heeft de politie nog maar weinig tips gekregen over een mogelijke dader. Er zijn zelfs beelden van zeventien camera's die in de buurt hingen opgevraagd om te analyseren. Maar ook daarmee heeft de politie ‘tot op heden geen succes’. Met het slachtoffer gaat het inmiddels al een stuk beter, mede dankzij de vele steunbetuigingen die zij kreeg.

Op de sociale media is vol ongeloof gereageerd op wat het slachtoffer is overkomen. De 85-jarige vrouw werd vorige week zaterdag zo ernstig toegetakeld, dat de politie een foto vrijgaf waarop zij te zien was. Ze raakte ernstig verwond, omdat een man haar tegen het hoofd schopte. Dat leidde tot veel steunbetuigingen, inmiddels heeft de vrouw zo'n 500 brieven en kaarten ontvangen. ,,Dat draagt bij aan mijn herstel”, laat ze weten.

Zij is op dit moment thuis en wil de tijd nemen om bij te komen van wat haar is overkomen: ,,Alle lieve kaartjes, berichtjes en bloemen die ik heb ontvangen doen mij erg goed. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven want dit echt bij aan mijn herstel. Laten we hopen dat de dader snel kan worden opgepakt”, zo laat ze aan de politie weten vanuit haar woonkamer die is gevuld met honderden kaartjes en vele bloemstukken.

Wel vraagt ze om rust om te kunnen herstellen. De politie vraagt dan ook aan iedereen om haar dat te gunnen.

Nog geen belangrijke tips binnengekomen

De recherche begon een uitgebreid onderzoek en riep op zondag de hulp in van iedereen die mogelijk meer wist over deze ernstige zaak. De vele aandacht die de zaak kreeg leidde niet tot veel tips: ,,Wij zijn ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer weten over de dader. Mogelijk heeft hij iets losgelaten in zijn omgeving over de beroving. Misschien zijn er opmerkingen gemaakt waar hij apart op reageerde. Al dat soort informatie kan ons helpen om dichterbij de dader te komen”, vertelt de recherche.

Omdat er weinig bekend is over de dader, heeft de recherche in de directe omgeving van het Cassandraplein camerabeelden opgevraagd. De beelden van zeker zeventien camera’s worden op dit moment geanalyseerd. Maar tot op heden zonder succes. Iedereen met beeldmateriaal waarop mogelijk iets te zien is, wordt opgeroepen om de video’s daarvan te delen met de politie.

Dag later nóg een slachtoffer