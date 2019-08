Weinig zicht op aangereden wild: Steeds meer aanrijdingen, maar uniforme manier van registreren ontbreekt

Er wordt steeds meer wild aangereden op de Nederlandse wegen maar een landelijke uniforme manier van registreren ontbreekt. Dat beeld schetst Gijs van Aardenne van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN). In 2019 registreerde zijn non-profit organisatie tot deze week bijna 3800 aanrijdingen en dat is meer dan vorig jaar. En het werkelijke aantal ligt volgens Van Aardenne nóg veel hoger. Alleen in Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Noord Holland houden ze de aantallen bij.