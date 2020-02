‘Wekelijks contact met FIA’ over Formule E-race Eindhoven

Er is nog geen duidelijkheid over de benodigde investeringen en al helemaal geen definitief groen licht over een straatrace voor elektrische auto's in hartje Eindhoven. Maar achter de schermen is er wel degelijk wekelijks contact met de internationale autosportfederatie FIA, zegt Peter-Paul Laumans. Hij is een van de drie initiatiefnemers van de Eindhovense race, die wordt gezien als de elektrische evenknie van de Formule 1. Volgende maand worden de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar de economische en maatschappelijke haalbaarheid.