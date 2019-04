Wél beregeningsverbod grasland tussen Son en Breugel en Belgische grens

De naburige waterschappen Aa en Maas en Brabantse delta besloten maandag al om geen voorjaarsverbod in te stellen voor beregenen van grasland uit grondwater. Waterschap De Dommel nu wel. Er is één groot verschil: het dommelgebied is volledig afhankelijk van hemelwater. Er is, anders dan bijvoorbeeld in het gebied van Aa en Maas, geen mogelijkheid tot extra aanvoer via Maas of de kanalen. De hoeveelheid regen was afgelopen winter onvoldoende om het grondwaterpeil weer op niveau te krijgen. Het merendeel van de peilbuizen staat nog ‘in het rood'.