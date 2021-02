Wel nieuwsgierig naar techniek maar niet technisch? Summa opent nieuwe deuren voor MBO-student

Man raakt gewond aan hoofd bij steekpar­tij in Eindhoven, verdachte aangehou­den

9 februari EINDHOVEN - Een man is maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven. Een verdachte uit Eindhoven werd niet veel later aangehouden. De politie was met veel eenheden aanwezig op het terrein waar het gebeurde.