Wel regels voor kamerverhuur in Eindhoven, geen 10 procent

EINDHOVEN - Er komen wel strengere nieuwe regels voor kamerverhuurpanden in Eindhoven. Maar een maximum van tien procent per straat is volgens het stadsbestuur niet nodig.

Er komt geen beperking op het aantal kamerverhuurpanden in één straat in Eindhoven. Het stadsbestuur legt die wens vanuit de stad naast zich neer. Dat blijkt uit het raadsvoorstel voor de nieuwe regels rond kamerverhuur dat wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) van wonen naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De afgelopen maanden heeft Torunoglu op verzoek van de gemeenteraad overleg gevoerd met belanghebbenden over die nieuwe regels. Een van de wensen die naar voren kwamen was dat er een maximum van tien procent kwam van het aantal huizen in een straat. Door het aantal kamerverhuurpanden in een straat op dat maximum te stellen, moest voorkomen worden dat de kamerverhuur voor grote overlast van de omwonenden zou leiden.

Het college van B en W heeft nu besloten dat onderdeel van het wensenpakket van de omwonenden niet over te nemen, zo laat een woordvoerder van wethouder Torunoglu weten. ,,Een cirkel van 30 meter rondom de woning heeft wat beperking van het aantal kamerpanden betreft vrijwel dezelfde uitwerking als dat maximum van tien procent per straat. Daarom is dat percentage niet nodig. We willen bovendien een lappendeken aan regels voorkomen."

Wildgroei

Duidelijk is ook dat het Eindhovense college paal en perk wil stellen aan de wildgroei van kamerverhuur in Eindhoven zonder dat daarbij de stad 'op slot' wordt gezet, zoals de Eindhovense politiek dat noemt. Met name omdat kamerverhuur op een aantal plekken in de stad voor woonoverlast zorgt, vooral in de vorm van herrie en van een niet tot nauwelijks bijgehouden woning en/of voor- en achtertuinen.

Daarom komen er in ieder geval regels voor de vestiging van nieuwe kamerverhuurpanden bij bestaande kamerpanden. Binnen een straal van dertig meter rondom bestaande panden waarin kamers of studio's worden verhuurd mogen er geen nieuwe kamerverhuurpanden bij komen.

In de Eindhovense politiek leidde dat voorstel aanvankelijk tot de nodige verwarring. Onduidelijk was enige tijd of het ging om een diameter van 15 meter, 30 meter of zelfs 60 meter. Die verwarring is inmiddels opgehelderd: het gaat om een straal van dertig meter rondom de woning.