Wel samen borrelen maar geen bezoek voor studentenhuis ‘Anderhalve meter afstand houden is binnen geen optie’

In de rij voor de badkamer, samen koken in de keuken en borrelen in de woonkamer. Het leven in een studentenhuis draait vaak vooral om gezelligheid en dan is anderhalve meter afstand houden best lastig. Dat vindt ook Viktor van 't Klooster, student en voorzitter van de Brabantse Afdeling van CDJA. Volgens hem is het echter onduidelijk of studenten van hetzelfde huis als een huishouden gezien worden. En of ze dus net als gezinnen een uitzondering zijn op de regels van afstand houden en een verbod op samenkomen van groepen. Namens de jongerenafdeling van het CDA stuurde hij daarom een brief naar de colleges van de grote steden in Brabant. Hij wil vooral duidelijkheid voor studenten. ,,Ze hoeven de regels niet op te rekken maar zolang die duidelijkheid er niet is, lijkt het me niet zo netjes om meteen boetes uit te gaan delen.”