Wél steun leraren in regio voor volledige heropening basisscholen

Man gewond na mishande­ling door meerdere jongeren op de Demer in Eindhoven

15:25 EINDHOVEN - Een man is maandagmiddag rond 17.00 uur mishandeld door een paar jongeren op de Demer in Eindhoven. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds verblijft voor onderzoek.