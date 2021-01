Welke filmploeg liep er in juni 1964 rond bij Philips?

EINDHOVEN - Filmopnames bij Philips, schreef Frans van Mierlo bij deze foto uit juni 1964. Wat was de aanleiding, waar is de foto gemaakt en wie staan er op de foto? We hopen dat de lezers het weten en contact met ons opnemen. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm Examenleerlingen voor de Huishoudschool naast het pensionaat aan Hemelrijken © Frans van Mierlo

Stille zondag was op het St. Jozefgesticht aan Hemelrijken ook echt een stille zondag. Een dag van bezinning en dan werd er door de nonnen niet gepraat, weet Ria Swüste nog uit haar tijd op het internaat. Dat ze op zo'n zondag met drie vriendinnen naar de stad was gegaan voor een kopje koffie op het terras, werd dus niet gewaardeerd door moeder-overste. ,,Bij thuiskomst was de poort op slot en moesten we aanbellen. Een lange preek en een week huisarrest was onze straf.” Toen Swüste zichzelf herkende op de foto (het derde meisje van links), kwamen de herinneringen weer boven. ,,Biechten in de kerk op de Boschdijk en dan aan de overkant een patatje eten bij de snackbar.”

Klimop op de muren

Veel lezers schreven over het St. Jozefgesticht aan Hemelrijken. Niet aan de Kruisstraat zoals vorige week bij deze foto stond. Op deze foto staan de meisjes overigens voor de deur van de naastgelegen Huishoudschool waar de meisjes van het internaat les kregen. Herkenbaar aan de met klimop begroeide muren. Joke van Gelder (meisjesnaam Groenen) volgde hier Uitgebreid Lager Nijverheids Onderwijs (ULNO). ,,Ik was 15 jaar oud en had geluk dat ik naar school mocht. Een vooropleiding voor de lerarenschool. Het was in die tijd dat men in begon te zien dat je ook meisjes wat meer kansen moest geven op gedegen onderwijs.”

,,Slapen deden we op een grote slaapzaal”, weet Van Gelder nog. ,,Met tussen de bedden gordijntjes zodat je toch nog een beetje een eigen plekje had. En natuurlijk bidden. Ik weet nog dat ik tijdens het gebed nog bij de wastafel stond en de zuster riep: ‘Joke Groenen, als je knielt ben je groter voor God’. De nonnen waren streng. Als je iets gedaan had wat niet mocht moest je naar huis bellen en luisterde de zuster mee.”

Stinkbom

Ook Nel Klooster (67) volgde haar opleiding aan Hemelrijken. ,,Maar ik zat niet op het internaat. In mijn tijd waren ze dat aan het afbouwen. Ook maakten de nonnen langzaam plaats voor gewone leraren en leraressen. Jonge mensen met wat meer gevoel voor de tijdgeest. Ik weet nog dat een van de leraressen ons na lang aandringen heeft laten zien hoe je een stinkbom maakt. En die hebben we natuurlijk ook meteen getest. Alle ramen van het lokaal moesten open.”

Volledig scherm Filmopnames bij Philips in juni 1964 © Frans van Mierlo