Welke straf krijg ik als ik een agent in de fik steek, vroeg Eindhovenaar; rechtbank wil verplicht psychiatrische hulp

Politieca­me­ra in Eindhoven leidt naar vondst van amfetamine­olie in Alem

9:53 ALEM - Dat de auto waarin hij in februari door Eindhoven reed door een politiecamera werd herkend als gestolen, had voor een 37-jarige inwoner van Alem verstrekkende gevolgen. Voorlopige climax deze week is het besluit van burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel om de woning van de man aan 't Buske in Alem drie maanden te sluiten.