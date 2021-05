Welke toekomst wacht het oudste pand van Eindhoven?

Het pand op ’t Hofke 13 ligt een stuk achter de rooilijn. En is witgeschilderd niet goed als boerderij herkenbaar, meent Wim Beelen. Het staat met bouwjaar 1583 te boek als oudste pand van Eindhoven. De gemeente heeft het in augustus 2019 te koop gezet.

Quote Als de boerderij wordt gesplitst zullen de laatste authentie­ke elementen uit de stal verdwijnen Wim Beelen

Beelen (71), opgeleid als architect, heeft zich toegelegd op restauratie en doet in een brief een klemmend beroep op Burgemeester en wethouders én de gemeenteraad de verkoop stil te leggen. ,,In de verkoopvoorwaarden is de mogelijkheid geopperd de boerderij te splitsen in twee woningen. Daarmee zullen de laatste authentieke elementen uit de stal verdwijnen. Denk aan stalreppels (drinkbakken voor vee, red.), voer- en mestgoten.” Hij pleit voor een houten vloer met glazen kijkgaten en het in bruikleen geven aan het naastgelegen wijkcentrum. ,,Dan kan de lelijke container in de tuin waarvan ze nu gebruik moeten maken, ook weg.”

Ruïne van een schuur

Achter de boerderij staat een ruïne van een schuur. Door een gesloten poort zijn restanten van muren te zien, het dak lijkt te ontbreken. Toch vraagt Beelen, die zich ook bouwhistoricus noemt, om volledig herstel. ,,Want zonder schuur is het voorliggende pand geen boerderij. De schuur kan volgens mij wel een woonbestemming krijgen.” Hij pleit voor een historisch onderzoek naar de geschiedenis van ’t Hofke. Hij vermoedt dat de boerderij deel uitmaakte van een landbouwgebied, anderhalve kilometer van de oorspronkelijke kern van Tongelre op de huidige kruising van de Tongelresestraat en de Ring, maar wijst ook op de bevindingen van professor Kakebeeke, die spreekt van een militair domein.

De boerderij is een van de oudste gebouwen van Eindhoven en had al voor 1978 de status van rijksmonument, net als het Oude Raadhuis. Het pand is diverse keren verbouwd. Bij de laatste keer, in de achttiende eeuw, kreeg het zijn huidige aanzien. Vanaf 1860 stond het een halve eeuw bekend als café Van Poppel. In 1995 wees onderzoek uit dat de boerderij bouwkundig in slechte staat verkeerde. Acht jaar later besloot de gemeente tot restauratie, maar er gebeurde niets. Nadat de Henri van Abbestichting aan de bel trok, werd er groot onderhoud gepleegd, waarbij tot verdriet van de stichting een aantal authentieke dakbalken werd vervangen.

Quote We zijn voorstan­der van het aanpassen van de boerderij naar moderne woonwensen Gemeente Eindhoven

De gemeente laat desgevraagd weten zich bewust te zijn van de cultuurhistorische waarde van het pand. ,,We zijn voorstander van het aanpassen van de boerderij naar moderne woonwensen, met zoveel mogelijk behoud van de bouwhistorische waarden. We hebben de brief van de heer Beelen ontvangen en wij zullen hier op korte termijn op reageren.” Er zal nog een stevige discussie volgen. ‘Het gemeentebestuur staat in dienst van de gemeenschap en hoort haar taken als een goed huisvader te vervullen. Met het oppakken van die taken voorkomt u dat ik genoodzaakt ben aangifte te doen tegen de verantwoordelijk wethouder’, schrijft Beelen in zijn brief.