Wens gemeenten: jeugdzorg regio Zuidoost-Brabant in één hand

EINDHOVEN/HELMOND - De aanpak van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuidoost-Brabant gaat mogelijk op de schop. De 21 gemeenten hebben de GGD Brabant Zuidoost en de zorgaanbieders ZuidZorg in Veldhoven en De Zorgboog in Helmond gevraagd om na te denken over een andere manier van werken.

De Veldhovense wethouder Marienne van Dongen treedt als voorzitter van het GGD-bestuur in deze zaak op namens de 21 gemeenten. Zij wijst erop dat de JGZ nu is opgeknipt. ZuidZorg en De Zorgboog ontfermen zich in hun consultatiebureaus over de kinderen van nul tot vier jaar. Daarna neemt de GGD het stokje over voor jongeren tot en met achttien jaar. De gemeenten willen liever dat de organisatie van hulp aan alle kinderen in één hand komt.

‘Knip’

Van Dongen heeft de directeur van de GGD en de bestuurders van ZuidZorg en De Zorgboog gevraagd om te onderzoeken hoe dat zou moeten zonder deze 'knip'. Verwacht wordt dat in de loop van dit jaar een voorstel op tafel ligt. ,,Het zou goed zijn als dat één doorgaande lijn is, zodat dingen die zijn geconstateerd bij kinderen van nul tot vier jaar ook worden meegenomen in het vervolg. Wij willen weten wat de consequenties zijn als de gemeenten die hele taak zouden aanbesteden bij de GGD.”

De gemeenten vragen dit niet omdat er iets mis zou zijn in de huidige constructie, benadrukt Van Dongen. ,,Het staat als een paal boven water dat we heel tevreden zijn over de dienstverlening van ZuidZorg en De Zorgboog. Maar we vinden die knip onwenselijk.” Zij denkt dat één organisatie ook voor ouders en kinderen meer overzichtelijk is.

Consultatiebureaus

In de meest vergaande constructie zou jeugdzorg-personeel van beide zorginstellingen moeten overstappen naar de GGD. ,,Maar het is nu nog te vroeg om daarop vooruit te lopen", vindt Van Dongen. Welke constructie ook wordt bedacht, de huidige consultatiebureaus blijven aanwezig in de dorpen en stadswijken, verzekert zij.