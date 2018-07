Wereldberoemde kat Smoothie uit Eindhoven krijgt eigen kalender

Groene ogen, een oranje vacht en een fotogenieke kop. Smoothie the Cat, die ook wel Queen of Fluff wordt genoemd, heeft alle ingrediënten om model te worden. En dat is ze ook al een tijdje. Op Instagram post ze (of eigenlijk haar baasje) dagelijks een of meerdere kiekjes.

Na twee jaar de faam te hebben gepakt op Instagram, is het nu tijd om uit te breiden. De kat krijgt haar eigen kalender. ,,Smoothie werd in 2016 beroemd nadat ze de meest fotogenieke kat ter wereld werd genoemd”, zo staat op deze site te lezen, waarop ook de kalender is te vinden. ,,Ze is de Queen of Fluff en is altijd camera-ready.”