Wereldhave verkoopt panden Winkelcentrum Woensel

De ondernemers in Winkelcentrum Woensel maken zich al lange tijd zorgen over de toekomst van het centrum. Tijdens een informatiebijeenkomst afgelopen dinsdag vroegen ze de Eindhovense gemeenteraad om een blauwe zone in te voeren zodat bezoekers voortaan twee uur gratis kunnen parkeren. De invoering van het betaald parkeren in 2007, is volgens de ondernemers de belangrijkste oorzaak van de negatieve spiraal waarin het centrum is beland.

Veel leegstand

In 2007 kwamen er nog acht miljoen bezoekers naar het tweede winkelcentrum van Eindhoven. Afgelopen jaar waren dat er nog vijf miljoen. Mede hierdoor is de leegstand enorm toegenomen. Marcel Emmen, voorzitter van de winkeliersvereniging van WoensXL, hoorde het nieuws over de verkoop vrijdagochtend van Rijnsburger. Naar de gevolgen voor de winkeliers is het volgens Emmen, tevens eigenaar van de gelijknamige schoenenwinkel in het centrum, gissen. ,,Het zou positief kunnen uitpakken als de nieuwe eigenaar wil investeren. We weten echter niet wie de koper is en of deze een korte- of langetermijnvisie voor ons centrum heeft. Misschien wil de nieuwe eigenaar het over een half jaar wel weer met een beetje winst verkopen.”