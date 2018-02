Wereldprimeur fijnstoffilters op parkeergarage Eindhoven staat nog niet aan

EINDHOVEN - De zuiveringsinstallatie 'Longen van de Stad' die fijnstof moet filteren uit de lucht uit parkeergarages - een 'wereldprimeur' - staat al twee maanden op het Stadhuisplein in Eindhoven, maar kan nu pas aangezet worden. Het wachten was op een kort geding door een dwars liggende parkeergarage-eigenaar Q-Park.

Nu de rechter de eis van het parkeerbedrijf - stoppen met de proef - heeft afgewezen, kunnen de machines in de 'skihut' bij het Stadhuis eindelijk aangezet worden. De afgelopen weken zijn gebruikt om een nul-meting te doen, nu volgen twaalf weken lang metingen, laat de gemeente Eindhoven weten in een reactie.

Maar algemeen directeur Mark van Haasteren van Q-Park wijst erop dat de rechter ook voorwaarden heeft opgelegd, zoals het voldoen aan veiligheidsvoorschriften in de parkeervoorziening. Welke voorwaarden dat precies zijn, wordt pas duidelijk als de tekst van de uitspraak volgende week bekend is. Dan bepaalt het parkeerbedrijf ook of het nog verder procedeert.

Longen van de Stad is een project van de TU/e, gemeente en de bedrijven ENS en Air Liquide. Ze willen aantonen dat de theorie van fijnstofzuivering werkt.

Brandveiligheid

Q-Park is wel gevraagd om mee te doen met de proef, maar Van Haasteren zag daar niets in. Onder meer omdat de 35 grote apparaten die de lucht zuiveren van fijnstof aanvankelijk beneden in de parkeerkelder moesten staan. ,,Dat kostte ons 35 parkeerplaatsen en leverde een onoverzichtelijk situatie op. Maar ook nu ze gewoon op het plein staan, kunnen we eigenlijk niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Eisen wat betreft brandveiligheid en vluchtroutes die de gemeente ons zelf oplegt. Bovendien zet de gemeente de proef met ons eigendom door, terwijl wij niet meer mee wilden doen. Daarop heeft Eindhoven een tent gezet, niet alleen op het plein, maar ook óver onze ingang. Stel je voor dat je buren dat met jouw tuin zouden doen. Dat kan toch allemaal niet." Maar de rechter staat dat dus wel toe.

Los van de juridische haarkloverijen heeft Q-Park ernstige twijfels over de proef Longen van de stad. "De eerste vraag is: hebben we wel een luchtprobleem? Uit rapporten van de TU/e zelf blijkt dat de luchtvervuiling in Eindhoven minder dan gemiddeld is. En de apparaten zuiveren maar een heel klein deel van die vervuiling. De grootste bronnen zijn de veeteelt, het buitenland en het vrachtverkeer op de Ring. Uit het rapport blijkt zelfs dat de lucht in de garage schoner is dan op het Stadhuisplein, vanwege passerend verkeer", aldus de Q-Park-directeur.

,,En wat als het werkt? Hoe kun je deze proef dan vertalen naar de praktijk. Voor deze ene parkeergarage heb je al 35 ongelooflijk dure apparaten à 24.500 euro nodig. Moet je dan straks elke parkeergarage, elke tunnel volzetten met die installaties. En wie gaat dat allemaal betalen? Dit project is in werkelijkheid gewoon niet haalbaar. Dan moet je er ook helemaal niet aan beginnen", aldus Van Haasteren.

Mensenleven