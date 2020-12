Wereldse tentoonstelling van kerststallen in Sint-Petruskerk

EINDHOVEN - Wegens het grote succes vorig jaar, is er ook dit jaar weer een kerstgroepententoonstelling in de Sint-Petruskerk. Nu met kerstgroepen en stallen van over de wereld.



Er klinkt sfeervolle kerstmuziek bij binnenkomst, via een vaste looproute lopen bezoekers langs de groepen. Tientallen kerststallen zijn te bewonderen in de Sint-Petruskerk op de Kloosterdreef. Een kleine vijftig zijn het er zeker wel, variërend in grootte, materiaal, kleur en stijl. Afkomstig uit alle werelddelen behalve Australië. De grootste kerststal is van de Sint-Petruskerk zelf, maar nog zonder kindeke Jezus, want die moet nog geboren worden.

Sfeer

,,Het is een mooie tentoonstelling. Erg sfeervol met de muziek. Ik zit al in de kerstsfeer.", zegt mevrouw Kroese lachend. ,,De meest bijzondere stal, vind ik die uit Rusland." Het gaat om de Pokrov kathedraal op het Rode Plein in Moskou met een miniatuur kerstgroepje. Hij is gemaakt van fijn metaal en geschilderd in felle kleuren.

Huub van Houtert, vrijwilliger en medeorganisator wijst de kerstgroep uit de Verenigde Staten aan.

Volledig scherm *Kerststallententoonstelling* in de Sint Petruskerk. © Kees Martens/DCI Media

Het is een kerstopstelling van Indianen bij een wigwam met zelfs een mini indiaantje in de kribbe. Een andere uitzonderlijke stal vindt hij een uit Frankrijk, waar Maria naast Jezus in het stro ligt in plaats van zit. ,,Doordat de groepen overal vandaan komen, weten we niet altijd wie alle figuren zijn. Dat geldt ook voor sommige attributen, zijn die er ter decoratie of hebben die een functie?" vertelt Van Houtert.

Het is voor het tweede jaar dat de kerk de deuren openstelt met een tentoonstelling van kerststallen. Vorig jaar zorgde een oproep in de parochie voor een diversiteit aan stallen. ,,Dit jaar moest ik denken aan een mevrouw uit mijn vorige parochie. Zij verzamelde kerststallen van over heel de wereld. Na haar overlijden zijn deze in het Waalres Museum in Waalre terecht gekomen. Wij mogen nu een deel van de collectie lenen", vertelt pastoor Johan Goris.

Fotoboek

Van Houtert: ,,Aan de hand van een fotoboek hebben we een voorselectie gedaan. We zijn een beetje afgegaan op het uiterlijk, maar we hadden geen idee van de grootte. Met die lijst zijn we naar Waalre getogen om de stallen uit te kiezen. Gaande weg hebben we er meer meegenomen, dan gedacht.”

,,Het mooiste vind ik dat je aan de beeldjes en het gebouw kunt herkennen uit welk land een stalletje komt", zegt Goris.

Met de tentoonstelling wil Goris het nuttige aan het aangename koppelen. ,,Het past in deze tijd van het jaar en is een tegenhanger van alle 'fake-Kerst'. Het geeft een stukje catechese, nostalgie en schoonheid", vervolgt Goris.

,,En we zijn speciaal open voor mensen die niet naar de kerstmissen kunnen komen, nu daarvoor gereserveerd moet worden", vult Peggie van de Molengraft (secretariaat) aan. ,,Mensen kunnen zo toch de sfeer proeven en voor gezinnen is het een ideale kerstbeleving.”

Voor wie na het bezoek in de Petruskerk nog meer kerstgroepen wil zien, kan een groot deel van de resterende collectie bekijken in het Waalres Museum in Waalre. Voor informatie en openingstijden zie: hetwaalresmuseum.nl.

De kerststallen in de Sint-Petruskerk zijn te zien tot en met 2 januari. Iedere zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur tot en met 16.00 uur is de kerk geopend. De toegang is gratis. Eerste Kerstdag is de kerk open van 12.00 tot 16.00 uur.