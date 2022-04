Pasen? In de Kempen is het carnaval! ‘Inhaalop­toch­ten’ moeten het vuurtje warm houden

KEMPEN - Bij veel Kempenaren gaat er dit weekend een streep door de paasbrunch, Paaspop of het traditionele bezoek aan de meubelboulevard. In Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden doen ze met Pasen namelijk het carnavalsweekend nog eens dunnetjes over, met optocht en al. Het hoogtepunt van het inhaalweekend is de regionale KempenOptocht op tweede paasdag in Hapert.

