Werk aan Grote Berg in Eindhoven vertraagd na archeologische vondsten

Schoten gelost op muurtje in Eindhoven: buren hoorden ‘tak, tak, tak’ maar niemand belde de politie

10:52 EINDHOVEN - Naar nu is gebleken is er woensdagnacht geschoten op een muur aan de Hagenkampweg Zuid in Eindhoven. De politie kwam de schietpartij donderdag pas op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Omwonenden hoorden 's nachts wel geluiden, maar niemand dacht aan schoten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden bij gevallen.