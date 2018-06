Werk aan het spoor rond Eindhoven: omreizen naar Tilburg, geen stoptreinen naar Weert komend weekend

Eindho­venaar blijft in cel voor misbruik Apeldoorn­se

12:47 EINDHOVEN - Voor het misbruiken en stalken van een vrouw in Apeldoorn blijft de 25-jarige Aschwin van G. uit Eindhoven voorlopig vastzitten. De rechtbank in Zutphen wees het vrijlatingsverzoek van zijn advocaat donderdag af, omdat nog niet duidelijk is wat er precies met hem aan de hand is.