Werk aan riolering onder Stratumseind als voorbereiding op komst nieuwe bestrating in 2022

Video Driedui­zend lapjes uit 22 landen, Eindhoven­se Gijsje gaat met haar troostde­ken naar de klimaattop in Glasgow

EINDHOVEN - Een troostdeken voor de planeet. Het begon een jaar geleden met een oproep maar inmiddels meet het kleurrijke exemplaar zeven bij vier meter. Woensdag brengt initiatiefnemer Gijsje van Bakel uit Eindhoven de deken per boot en fiets naar de klimaattop in Glasgow. De accreditatie is inmiddels geregeld.

28 oktober